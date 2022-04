Deleville SARAH

Au sein de la Ville de Paris et dans la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD), je suis chargée de secteur à la STV Centre, Subdi 10. Mon secteur concerne le Sud Ouest du 10ème.

J'ai en charge l'entretien de la voirie, donc chaussée, trottoir, mobiliers urbains, slt.

Je supervise les travaux de mon secteur en termes d'aménagement de voirie et j'ai un droit de regard quand à la sécurité des chantiers et emprises sur l'espace public que ce soit des chantiers privés ou de concessionnaires.

Je réponds également aux sollicitations faites par les riverains et usagers pour le domaine de voirie.



En parallèle de cette activité lucrative, et en lien avec mon activité pleine précédente, je suis toujours en lien avec les normes QSE grâce à mon activité de formatrice QSE.

Pour conforter mon implication pédagogique, je suis tutrice de mémoire pour les élèves INSEEC.



Mes compétences :

Hygiène

Secourisme

Norme HSE

Sécurité

QSE

Prévention

Management