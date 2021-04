Marion COLLOMP

Forte de 10 ans d’expériences professionnelles dont 6 ans dans l'organisation et la coordination d'événements pour des agences et entreprises du secteur privé en Rhône-Alpes (Chambéry 2 ans & Drôme Provençale 1 an) et sur Paris (5 ans) ; Je travaille actuellement dans un restaurant de La Drôme Provençale en tant que Chargée de développement événementiel et commercial, incluant une partie comptabilité / gestion du lieu ainsi que sa communication.



Il y a 1 an, j'ai choisi de retourner vivre dans cette belle région Rhône-Alpes.

La Drôme est un bon axe géographique, qui en étant mobile permet aussi bien d'être à Avignon et Lyon en une demi-heure de TGV ou à Paris en 2h10.

Je suis en veille de nouveaux contextes de travail et de toutes opportunités relationnelles et professionnelles.

Trilingue (Anglais, Espagnol, Français) grâce à 3 ans à l'étranger (Irlande, Espagne, Australie). Je suis une épicurienne de la vie qui souhaite apprendre sans cesse et mettre à profit toutes mes connaissances et compétences. Je m'adapte rapidement aux situations et aux personnes.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Relations Publiques

Gestion d'évènements

Espagnol

Anglais

Réseaux sociaux

Communication