Déléwindé COMPAORE

COMPAORE DELEWINDE CARLOS INGENIEUR AGRONOME DE FORMATION ET SPECIALISTE DANS L'ELABORATION EVALUATION ET GESTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT J'ai été successivement Assistant régional à l'USAID/Ouagadougou Directeur des périmètres Débé I au Sourou(AMVS) Chef de projet de productions maraîchères à Ziniaré CRS/BF Assistant Technique au PAE/Sahel Expert en S/E au PSB/Sahel financement PNUD/FENU Coordonnateur de Zone au Programme ART/GOLD Gabon Financement PNUD et enfin Expert National en S/E au projet ACRIC agé de 59 ans marié père de 4 enfants