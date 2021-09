Créatrice d'images inventives et actuelles, je mets à votre service mon professionnalisme et mes compétences dans les domaines de la communication visuelle, l'illustration et la photo. N'hésitez pas à me contacter, et visitez mon site www.dggd.fr !!



Mes compétences :

Design Graphique

Direction artistique

Création

Illustration

Photographie

Packaging

Graphisme

Mode / Design textile

Wordpress