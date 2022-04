Delhoume RAPHAEL

Après une expérience riche en automobile et métallurgie et des réalisations dans le management de la production (Gestion de 25 à 30 personnes), les projets d'amélioration process (Robotisation d'une unité de production 500k€), la Qualité (système ISO, AMDEC, 8D), la Sécurité (Évaluation des risques et système ISO) et l'Environnement (Mise à niveau de l'entreprise, système IS0) je viens d'intégrer un poste de directeur technique avec la responsabilité d'un site de production de 130 personnes (Management des hommes, amélioration produit et process, gestion du site...).



Mes compétences :

Aluminium

directeur technique

Direction générale

Environnement

Fonderie

Ingénieur de Production

Literie

Métallurgie

Production

Qualité

Sécurité

Technique

Direction technique