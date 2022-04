Délia COPEL

Ayant un sens aiguë du service public, j'accompagne depuis bientôt 8 ans les élus dans la définition et la mise en œuvre de leur politique locale des transports.



Du pilotage des projets à l'accompagnement du changement des habitudes de déplacement, les missions que je mène sont pluridisciplinaires. Le défi est grand en Île-de-France et les projets multiples, une vraie source de motivation au quotidien !



Connaissances institutionnelles des Collectivités locales, Conseils Généraux, Parcs Naturels Régionaux, des transports franciliens et départementaux.



Compétences en transports publics et environnement.



Mes compétences :

Transport

Evénementiel

Partenariat public privé

Stratégie de communication