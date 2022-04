Délia PERRA

Chef de projet, consultante fonctionnelle et Customer Success Manager avec une expérience dans le digital et l'édition SaaS, j’ai aussi fait mes preuves sur la coordination de projets et de plannings au sein d’une équipe et l’animation de la relation client avec de grands comptes.

Je suis à la recherche d’une nouvelle aventure professionnelle qui corresponde à mon appétence pour l’innovation, le digital, les méthodes et processus, que ce soit via le conseil, la gestion de projets ou de produits (PO) ou encore la gestion de la relation client.

Pour compléter mon expérience, en ce moment je m’intéresse par exemple au Design thinking et à la transformation digitale des entreprises. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

• Gestion de projets

• AMOA

• Formation (conception et animation)

• Gestion de la relation client BtoB

• Customer Success / fidélisation

• Management

• Conception et gestion d’une offre de services

• Animation de réunions / représentation

• Analyse de données digitales

• Design thinking (formation en cours)

• Culture web / marketing digital / communication

• Anglais : courant, lu / écrit / parlé régulièrement

• Notions HTML & Javascript



Ce que mon entourage dit de moi : personne de confiance et à l’écoute, sérieuse et impliquée, persévérante et appliquée, organisée et force de proposition, ayant des capacités d’adaptation, d’analyse et de synthèse.



