Délia RUIZ

Aujourd'hui, Indépendante

DLIA - Graphisme et communication, donnez vie à vos envies !

www.deliaruiz.com



Conseils & réalisations : logos, cartes de visite, flyer, affiches, catalogues, brochures, dépliants, sticker, dossiers de presse, sites web



Obtention du titre R.N.C.P de niveau 2 :

CONCEPTEUR MULTIMEDIA ET INTERNET.

AP FORMATION à Toulouse (31)



De août 1998 à juin 2016 :

CHIPIE INTERNATIONAL (Groupe Zannier) à Carcassonne,

POSTE: Infographiste service communication

REALISATIONS: Divers éditions, catalogues, dossiers presse, plv, packagings, organisation de shooting et direction artistique ...



Mes compétences :

Webmaster

Créativité

Web design

Graphisme

Print

Retouche photo

Adobe Photoshop