Délia SALAZAR

Vous avez choisi d’être Freelance pour diverses raisons. A travers le portage salarial et ELITE Portage, vous avez la possibilité de vous dégager un peu plus de temps disponible et de vous recentrer sur votre cœur de métier. En effet, ELITE Portage se propose de vous décharger

- De toutes démarches et gestion administratives

- Des éventuelles relances et procédures de recouvrement de créances et vous apportez:

- Un statut de salarié avec toute la couverture sociale afférente

- Des assurances adaptées à votre activité

Vous restez autonome pour vos démarches commerciales et vous restez propriétaire de votre clientèle.

Globalement, nous vous proposons un temps gagné non négligeable à travers la prise en charge de vos contraintes administratives, de nombreux avantages pour un coût modique compte tenu des services en rapport.

Pour choisir de développer votre activité ou d’accroître vos loisirs, contactez nous au 05 34 40 66 08 en demandant Délia.

www.elite-portage.fr