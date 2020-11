Delille SYLVAIN

D'un naturel, organisé et autonome, je recherche activement un poste dans le domaine de la logistique

Mes 24 années d'expérience au sein de plusieurs entrepôts et à divers postes, m'ont permis d'acquérir des compétences qui m'ont aidé à progresser dans mon évolution en tant que responsable d’entrepôt de stockage.

De, magasinier cariste, chef de quai, adjoint au responsable logistique.



Je suis une personne sérieuse ; très réactive ; dynamique ; désireuse et prêt à accepter de nouveaux défis.



Mobile sur toute la France



Je reste à votre disposition si mon profil vous intéresse.



Sylvain DELILLE

44 avenue Guynemer

62160 GRENAY

Tél. : 06.01.02.28.67

sylvaindelens@hotmail.com

Né le 13 Septembre 1972 à Grenay

Permis B – véhicule personnel



Mes compétences :

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

SAP

Divalto