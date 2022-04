Je suis Delivrance Metellus , gestionnaire, Comptable actuellement comptable à N.Acra fils & co , succurales Ohtsu service center. Je suis sur le site pour me faire connaitre et valoir, et pour avoir d'autres relations au pt vue intellectuel. je suis disponible à toutes offres d'emploi,



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Intelligente

Sérieuse