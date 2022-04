Déllah HERADI

J'ai pour objectif de faire évoluer ma carrière en m'appuyant sur mes expériences et ma formation juridique.

Diplômée de l’ Université des Sciences Sociales à Toulouse en DROIT et de par mon expérience professionnelle, je pense avoir le profil requis pour intégrer une équipe juridique. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine juridique afin d’acquérir une expérience enrichissante, aussi bien professionnellement qu'humainement .



Mes compétences :

Droit privé et procédure civile

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des obligations

Droit du travail

Droit des affaires

Administration

Droit social

Contentieux social

Principe de management