Dellong VALERIE

For ten years, I have worked in sales management functions in different markets (industry, services, distribution) and in different sizes of companies.



I master many multiple tasks inherent in this function: definitions and implementation plans of commercial activities, monitoring and analysis of results, supervision and training of employees.

Define the objectives and the means to implement. I recruited, built, state and motivated teams.





Depuis une dizaine d'années, j'évolue dans les fonctions de directions commerciales sur différents marchés (industries, services, distribution) et au sein de différentes tailles d'entreprises.



Je maîtrise bien les multiples missions inhérentes à cette fonction : définitions et mise en oeuvre des plans d'actions commerciaux, suivi et analyse des résultats, encadrement et formation des collaborateurs.

Définir les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place. J'ai recruté, construit, fédéré et motivé des équipes.



Mes compétences :

Commercial

Management

Stratégie commerciale

Management commercial

Direction Commerciale