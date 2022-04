Delmas NATHALIE

Après dix ans passés dans la recherche en biologie, j’ai toujours eu la curiosité de l’innovation. C’est donc naturellement que je me tourne aujourd’hui vers un domaine en constante évolution : le web.

Passionnée de photographie, le métier de webmaster est le moyen de conjuguer les aspects créatifs et techniques de ma personnalité.



La formation qualifiante Webmaster du lycée Saliège m’a donné les outils pour être capable de concevoir, réaliser, intégrer et animer un site web.

Mon adaptabilité me permet de combiner ces compétences à la rigueur scientifique, pour mener à bien la gestion de projets web, sans mettre de côté mon sens du travail en équipe, la communication, et ma proactivité.



http://nathaliedelmas.fr



Mes compétences :

Html5

Illustrator CS5

Photoshop CS5

CSS 3

Joomla!

Indesign CS5

Wordpress

Dreamweaver CS5

Référencement naturel (SEO), mesure d’audience

Webmarketing : audit d’un site web, dossier de pré

Gestion de projet web

Production de contenus éditoriaux

Animation/ promotion de sites

Optimisation du code, netlinking

Référencement

Intégration

Web

Webmarketing

CMS

Communication

Rédaction

Webmaster

Conception

Internet

Google AdSense