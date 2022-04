Delmas PHILIPPE

Dynamique, créatif et ambitieux, je suis disponible et ouvert à de nouvelles expériences qui pourraient me permettre de développer mes compétences aux services de projets dans les secteurs connexes à la culture et au tourisme et reste ouvert à de nouveaux challenges.



Mes compétences :

La gestion et la création de projets dans les métiers suivants :

*Tourisme, culture et communication.

*hôtellerie de luxe et Restauration,

*’Industrie du luxe.

*Sport et évènementiel



La maîtrise de la partie liée à la gestion, commercialisation et à la production des projets artistiques (Evénement, disque, édition, luxe).

Régie et production exécutive.



De formation spécialisés Bac + 3 /4 ( Second degree Bachelor) (Music business et performance ) Berklee Collège of Music Boston ( Gestion de projets culturels), ARCADE (Administration et gestion ( contrats du spectacle ) IRMA .( Baccalauréat L ) .





Spécialisations :



Talent Buyer , artistique booking ( Festival ,live club , corporate ,brand & luxury event )

Direction artistique, Production exécutive de projets

Mise en place et gestion du réseau billetterie

Gestion de projets connexe au spectacle (Disque, édition, management).

Développement de projets à l’export

Promoteur de concerts (grands comptes).

Events & Sales manager.

Promotion et communication d’événements.

Réalisation du plan de communication, gestion et négociation des partenariats médias. Développement Commercial B to B et B to C.

Gestion des investissements et plan marketing.

Gestion de salle de diffusion.

Programmation Artistique.

Négociation et gestion des contrats artistes (Tourneurs, agents).

Gestion des contrats et payes intermittents du spectacle



