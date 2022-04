Fred LAQUET

Créateur de format

Gestion antenne

Promotion Artiste (Nuno Resende. ...)

Promotion spectacle (hopes ....)

Animateur

Apres avoir débuté dans un réseau(rtl2nord),j ai voulu partir pour d'autres aventures et vivre la radio en Afrique.

(Nostalgie Dakar)

J'aime créer,monter,rémonter des radios pour en connaitre son fonctionnement et trouver le meilleur des formats pour une audience meilleure.

Je m’intéresse aussi à la promotion des artistes.

Economie,mon mot d'ordre,en trouvant des solutions alternatives et peu coûteuses pour faire connaitre un média.mais aussi gagner de l'argent.



Valoriser,Développer,Ecouter,Programmer,Ordonner,Décrypter.



Mes compétences :

Public relations

flexibilite

radio

Social media

Programmation

Mise en onde

Organisation concert