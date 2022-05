Philippe DÉJARDIN

De l'Atlantique à la Méditerranée. Compétences reconnues en communication, journalisme, relations publiques et presse, management d'événements. Mon parcours me permet de piloter un projet de A à Z. Mon secteur de prédilection c'est la culture et plus spécialement la musique avec préférence jazz et word music.

Créateur et animateur de l'émission "Couleurs Jazz avec Pilou" sur Radio Africaraïbe.com diffusée le mercredi à 21h dans plus de 30 pays depuis décembre 2016.

Créateur et médiateur des rencontres "Jazz & Littérature" au Saint Jazz Club (Saint-Jean Cap-Ferrat) le 2e vendredi.

Pour compléter je viens de suivre des formations initiales pour le web, (Dreamweaver et Wordpresse) mais également pour la mise en page (Indesign) et la photo (Photoshop).



Mes compétences :

Relations Presse

Relations Publiques

Journalisme en ligne

Rédaction

Réseaux sociaux

Édition musicale

Coordination de projets

Gestion de projet