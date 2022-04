Delmas SOPHIE

Diplômée depuis Septembre 2014 d’un Master 2 en Aménagement des Equipements sportifs et de loisirs, à l’Université Paul Sabatier (TOULOUSE), je suis actuellement à la recherche d’opportunité dans une collectivités territoriales, un cabinets d'études, une fédération sportive et ses organes déconcentrés dans la région de Toulouse pour évoluer dans des missions gravitant autour des équipements sportifs, de la naissance du projet (étude de faisabilité...), à sa gestion (gestion direct ou déléguée...), en passant par sa conception (programme...).

Suite à mon stage de fin d’étude très enrichissant, au sein de la communauté de communes de Lauragais Revel et Sorèzois, je souhaiterai intégrer un projet d’aménagement du territoire et des infrastructures sportives afin de pouvoir participer à un projet complet. Au cours de mon Master 1 Sport et Territoire, j’ai pu acquérir des connaissances en matière de gouvernance et de marketing du territoire et en aménagement du territoire par ces équipements sportifs ce qui me permet d’être autonome dans la gestion d’un projet.

D’un naturel dynamique et souriant, j’aime le travaille en équipe et peut également faire preuve d’initiative lors d’un travail individuel. Je suis mobile dans la région, je possède un véhicule.





Mes compétences :

Shémas directeurs

exploitation d'un équipement sportif

étude de faisabilité

Mode de réalisation et financement d'équipements

Pré Programme