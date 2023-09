Gautier VANNEREAU

Actuellement :

> Coupe du Monde UCI Bmx Freestyle 2023 / projets étrangers

> Jeux Panaméricains 2023 Santiago du Chili / infrastructures



À venir :

> JO Paris 2024 / prestations

> JO Los Angeles 2028 / conseil



Références :

> Jeux Olympiques Tokyo 2021

> Championnats du Monde Urban Cycling UCI 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

> Chimera A-Side 2020, 2022

> Jeux Mondiaux Urbains GAISF Budapest 2019

> Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires 2018

> FISE World Series 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023



Mobile dans le monde entier, n'importe quand n'importe où.

Etudes en management du sport, spécialisation en équipements sportifs et aménagement des territoires.

Maîtrise des études de faisabilité et de construction, des travaux en amont, de la logistique globale, de la planification d'événements, du branding événementiel, du montage/suivi/démontage.

Goût prononcé pour les sports d'intérêt général, les sports nautiques, les sports de nature, les sports d'action.



gautier.v@hurcn.com



Skills :

-Evénementiel

-Evènementiel et logistique

-Événementiel sportif

-Sports de glisse

-Gestion événementielle

-Aménagement du territoire

-Aménagement urbain

-Sport

-Gantt

-AutoCAD

-Sketch up