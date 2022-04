Delon CHRISTOPHE

Dans le domaine de l'assurance des entreprises,associations ,fédérations sportives mes compétences:.



- Risk management, analyse des risques, cartographie

-Audit des contrats d'assurance



-Lancement des appels d'offre



- Montage et Négociation des couvertures d'assurances



-Suivi des sinistres



Mes expertises :Accompagner les associations et entreprises dans l'identification de leurs risques et leur transfert aux Assureurs,

A cet effet j'ai créé avec deux associés une société de conseil: Solvea pour proposer des sessions de formation sur le Risk Management ,l' audit d'assurances des entreprises et Associations.

Par ailleurs ma trés bonne connaissance de l'assurance Transport peut intéresser les Directions des branches Maritime et Transport d'une compagnie d'assurance ou de Réassurance en vue d'une collaboration notamment dans le cadre d'un management de transition .



Contactez moi sur viadeo, par mail (christophe.delon@yahoo.fr)



Spécialisations : Risk management, Assurance des Entreprises et Associations, Fédérations Sportives.



Mes compétences :

Assurance

Logistique

Management

Risk management

Transport

Connaissance des mouvements associatifs et sportif