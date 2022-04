Je suis conseillère à l'emploi au sein de pôle emploi. Mon métier me passionne du fait de sa diversité (gestion de portefeuilles demandeurs/entreprises,réception physiques,prospection,plan d'action...). Un des axes à travailler pour 2015,

l'orientation.



Mon rôle est d'accompagner tant les demandeurs d'emploi et les entreprises en proposant l'offre de service la mieux adaptée aux besoins ; tout en travaillant avec nos partenaires et prestataires.



Mes compétences :

Conseil

Expert

Accompagnement

Relation entreprises