Delphine ADT

Mes compétences:

-Création et exécution de graphismes, dessins, illustrations (à la main et sur ordinateur).

-Mise en page de dépliants, marques-pages, affiches, dossiers, fiches, cartes de visite,plaquettes...

-Suivi d'impression sur imprimante numérique.

-Logiciels: Photoshop, Illustrator, Indesign, Quark Xpress, Dreamweaver, Word, Excel.

-Conception et réalisation de site web.

-Recherche documentation sur internet, réalisation d'organigramme de sites.



Mes compétences :

Graphiste web et papier

Html/css

Mise en page

Création graphique

Créative