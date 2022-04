Delphine ALAUX ROBLEDO

Mon parcours professionnel est en lien direct avec les études que j'ai pu poursuivre en Qualité Sécurité et Environnement.



Mon profil généraliste a pu s'affiner grâce à mon expérience à ce jour de 15 ans dans les secteurs d'activités suivants:

- Bâtiment et Travaux Publics

- Métallerie, Métallurgie

- Chimie Pétrochimie

- Gaz

- Santé



Dôtée d'une grande capacité d'adaptation et d'aprentissage rapide, je suis prête à m'investir dans d'autres domaines professionnels. J'aime aller au fond des choses, mener des projets à terme, et veiller à l'efficacité de mes réalisations.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Communication

Accompagnement

Conseil aux entreprises

Ingénierie pédagogique