2 métiers - 1 personne, c'est encore plus d'expérience.



Mes compétences :

 Analyser et assurer la gestion des informations

 Collecter les informations et traiter les évènem

 Assurer les relations avec le personnel et les t

 Réaliser et contrôler les bulletins de salaire

 Etablir et contrôler les données de synthèse à p