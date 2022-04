Delphine AMADIEU

Je cherche activement un poste de styliste en CDI.



Styliste diplômée des l’écoles de Condé et Mode Estah. Avec un peu plus de neuf années d'expériences dans le prêt-à-porter qui m'ont permis d’acquérir une solide connaissance du marché et de son évolution.



Freelance depuis 2015, je propose des illustrations et des collections pour le prêt-à-porter femme, enfant, textile, mais aussi pour le luxe et la joaillerie.



Je me tiens à disposition pour échanger sur les secteurs mentionnées dans le milieu de la mode, je suis disponible pour une nouvelle collaboration créative et impatiente de m'intégrer à une équipe déjà en place en m'adaptant à son style et son organisation.



Mes compétences :

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

OpenOffice

Mode

Design graphique

Stylisme

Illustration

Merchandising

Corel Draw Suite

Bug Tracking System

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

ART