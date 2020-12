Delphine ARGENSON

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » Gandhi.

Faire sa part, aujourd'hui et dans sa vie comme le Colibri !



Développer son Savoir-Être, Savoir-Faire avec l'Intelligence émotionnelle.

Développer ses Soft skills, ses compétences humaines : connaissance de soi, confiance en soi, accès à son leadership naturel, relations humaines équilibrées et gestion du stress.



Travail avec des approches cognitives, affectives et corporels (Intellectuelle, émotionnelle et corporelle).

Cadres de référence : Intelligence Émotionnelle (Goleman, EQ-i², EQ-i 360 et ses 15 compétences), Culture Coach&Team@ (accès par le Sens), Psychologie positive, CNV, AT, PNL, Process Com, Growth Mindset, Méthode Vittoz, Cohérence cardiaque, Méditation, Yoga, Brain Gym.



Être au service de la performance individuel, collective et de lentreprise.

Accompagne les prises de conscience, les montées en compétence, les changements, la prévention du Burn-Out (syndrome dépuisement professionnel) et les différents épuisements mentaux.



Proche des profils atypiques (Haut Potentiel, Précocité, TDAH, Dys...)



Mes compétences :

Soft skills

Coaching professionnel

Intelligence Emotionnelle