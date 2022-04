Delphine ARMAL COEURDRAY

Graphiste / infographiste dotée de plusieurs années d'expérience (web et print).

Curieuse, créative et réactive, je souhaite élargir mon réseau professionnel.



Parmi mes acquis :

- Élaboration de chartes graphiques - logotypes

- Réalisation de divers supports imprimés (cartons d'invitation, flyers, affiches, catalogues, journaux, objets publicitaires, signalétique…)

- Réalisation d'e-mailing, mises à jour de sites web

- Demandes de devis et suivi de production (validation de BAT)



Mes compétences :

HTML

Cascading Style Sheets

XHTML

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Print

Communication visuelle

Graphisme