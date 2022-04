Delphine ASSELIN

Distributrice des produits Forever Living Products depuis 2008, la marque leader mondial des produits à base d'Aloé Vera de qualité, et maintenant devenue Manager, je développe mon propre réseau de distributeurs. Pour cela j'ai créé ma propre entreprise Aloe Mieux Etre.



Vous pouvez suivre mon actualité sur la page https://www.facebook.com/Aloe-mieux-être-991279237581396/



Si vous recherchez une activité qui vous permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle, un complément de revenus, ou tout simplement devenir vous-même entrepreneur manager, je suis à votre écoute pour vous présenter les produits et l'activité.



Contactez-moi par mail, je ne manquerai pas de vous contacter.



Mes compétences :

Management

Conseil

Recrutement

Développement commercial