Delphine ASSELIN

Actuellement en train d' aboutir un projet d'une structure de vente privée.

Elaboration d' une collection et identification de partenaires, Marques, Designeurs / Créateurs et Grossistes.

J' ai déja eu l'occasion de travailler avec les marques, Sandro, Scarlett Ross,Best Mountain, Mellow Yellow,Parallèle ...





En parallèle, d'une activité de consultante re-looking qui s'adresse aux gens soucieux de leurs apparences.



Je cherche a rentrer en contact avec tout les profils en activité dans le monde de la mode et le prêt à porter, afin d'échanger et pourquoi pas d'initier de futures collaborations.



Pour moi chaque expérience est riche d'enseignement, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Cosmétiques

Luxe

Mode

Prêt à porter

Relooking

Vente

Vente privée