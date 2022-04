Madame, Monsieur,



J'ai occupé un poste de prospecteur terrain à GUILLY et les allentours avec comme principales missions de conseiller et créer de nouveau client.

Je désir aujourd'hui mettre à profit mes compétences et mon enthousiasme au service de vôtre entreprise.

Je vous propose de vous apporter ma polyvalance et mon aisance du contact client que j'ai pu développer au cours de mes expériences professionnelles.

Celles-ci mon permis de démontrer mes capacités d'adaptation, de communication, mes facilités relationnelles qui me permettront de proposer une prestation de qualité.



Je me tiens à disposition afin de vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un entretien.



Delphine Asselineau