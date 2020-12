Delphine AUBIER

J ai travaillé dans différents secteurs d'activités et je recherche un emploi en tant que Assistante et / ou Hôtesse d'accueil.



Mes compétences :

Communication

Anglais

industrie

Commerce

Hôtellerie

Internet

Management

Relation client

Restauration

Tourisme

Vente

Aisance relationnelle

Adaptabilité

Réactivité

Organisation

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Logiciel de réservation

ERP

Rigueur

Relation fournisseurs et clients

Facturation

Esprit d'équipe

Travail d'équipe

Microsoft Office 2010