Alexis AUBIER

2A SERVICES

apporte ses compétences dans 3 domaines:



La mise en place de structures achat/stock, l implantation d Erp et la gestion de vos projets achats



La formation la maintenance et le dépannage informatique.



Le conseil en audio visuel , prestation de mise en place technique et sonorisation pour vos colloques, défilé de mode, mariages, concerts. Fête d Ecole ou de conservatoire.



Soutien logistique et technique pour groupe de classique ou gospel.









Au sein de la structure Quinta industries (LTC SCANLAB SIS AUDI DE JOINVILLE DURAN-DUBOI) j ai géré une multitude de familles d achats. informatique, chimie lourde et fine , services generaux , téléphonie materiel audio video broadcast 2d.3d et relief et logiciels de montage .

portefeuille 20 millions d euros sur 7 sites et 11 entités juridiques



Polyvalent, ayant la soif d' apprendre j aime le service client et le sourcing à l international.



AUTO ENTREPRENEUR EN DÉPANNAGE ET FORMATION INFORMATIQUE A DOMICILE

( en recherche active pour un poste de Responsable Achats,Responsable de Stock ou acheteur senior IT )



Mes compétences :

Informatique

Achats

Comptabilité analytique

Achats internationaux

Gestion de production

Gestion du stress

Comptabilité générale

Formation bureautique

Approvisionnements

Achat media

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit