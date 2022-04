Bonjour, je m'appelle Delphine Aubin, j'ai 29 ans et je vis à Villeneuve sur lot dans le Lot et Garonne. J'ai une licence professionnelle"Analyse des eaux, des boues et des déchets" et un BTS "Métiers des eaux". Je possède une expérience de 2 ans dans des collectivités territoriales. Je connais l'assainissement collectif mais aussi la production d'eau potable( Stage de 3 mois effectué dans un syndicat d'eau potable). Je précise que j'ai une fille en bas âge (5 ans). Je suis mobile et très motivée pour exercer dans le domaine du traitement des eaux. J'étudierais toutes propositions d'emplois.



Mes compétences :

Autocad