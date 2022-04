Delphine AUDRAIN

Dans les ressources humaines depuis 2000 après deux maîtrises (droit privé et pratiques sociales).



J'ai commencé par une solide première expérience sur les basiques de la fonction comprenant notamment la mise en place des 35 heures, puis j'ai découvert le management par la prise en charge d'équipes de paie. J'ai ensuite fait le choix de basculer rapidement sur des fonctions de généraliste RH.



Mon expérience professionnelle à Center Parcs reste la plus significative, elle fut riche, diversifiée, complexe, en contexte de changements permanents, exigeante à tous points de vue, et également une aventure humaine. J'y ai développé autant mon expertise RH que des compétences transversales en matière de service client, qualité, sécurité, hygiène, environnement.



Après une pause parentale, j'ai commencé à construire une offre de services RH à cheval sur les services publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Ce projet nécessite un temps de développement, notamment technique et réseau, qui ne me permet pas de le mener à son terme dans un avenir proche.



Compte tenu du temps écoulé, je souhaite aujourd'hui retrouver une fonction RH intermédiaire qui me permette de prétendre à terme à une évolution sur un poste de DRH.



Mes compétences :

Conseil RH

Ressources humaines

Dialogue social

Développement des compétences

Communication

Gestion de projet

Management

SIRH

Formation

Enseignement