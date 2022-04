Delphine AUROUZE

Je travaille depuis 15 ans d'année dans l'industrie. Je suis passée par différents postes au sein de la supply chain: responsable PIC, achats-approvisionnements, expéditions.

Très investie dans mon travail, je trouve mon équilibre dans le milieu associatif et au sein de ma famille.



A l'occasion de cette petite présentation, je tiens à saluer tous les anciens de l'IUP Commerce et Vente de Grenoble ainsi que toutes les personnes que j'ai pu croiser dans mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Gestion de projets

Achats indirects

Gestion des stocks et approvisionnement

Achats directs

Approvisionnement

Coordination

Achats

Logistique

SAP

SPSS

SAP SD

SAP R/3

SAP MM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

Audit