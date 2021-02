Delphine BADEL

Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai découvert que ce que je préfère par-dessus tout c'est mettre en place des projets, de leur idée à leur réalisation, et cela en collaboration avec une équipe.



C'est en travaillant dans une agence de voyages proposant des séjours à la carte, que j'ai pris goût au métier de chef de projet.



Par la suite, mon travail en tant que coordinatrice de 3 points d'information jeunesse m'a permis de développer des qualités de gestion et de pilotage de projets.



C'est pourquoi je me suis perfectionnée et j'ai validé mes compétences en effectuant une licence professionnelle management des organisations option gestion et pilotage de projets.



Depuis, mes expériences en tant que chargée de mission pour le Réseau Information Jeunesse Alsace et animatrice territoriale de la Boussole des Jeunes ont renforcé cette envie de construction, partage, et travail en équipe et réseaux.



Mes compétences :

Chargée de mission

Chargée de projet

Evénementiel

Internet

Management

Tourisme