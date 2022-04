Delphine BAHRI

Psychologue du travail depuis 97, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années auprés d'entreprises spécialisées dans l'insertion professionnelle et le recrutement.

Tout d'abord en qualité de conseillère pour les personnes inscrites au pôle emploi puis auprés d'un cabinet spécialisé en reclassement professionnel. Il s'agit alors de suivre des salariés licenciés pour motif économique au sein de la cellule de reclassement tout en assurant un travail de médiation avec le service des ressources humaines de chaque entreprise et de son CE.

Sensibilisée par les problématiques des personnes en situation de handicap, j'ai travaillé avec les adultes mais aussi les adoslescents atteints de troubles du comportement ou d'handidap moteur.

je me suis naturellement orientée vers l'analyse des profils de compétences mais aussi des potentialités de chacun. Le bilan de compétences peut y répondre mais c'est aussi au travers de formations que l'on peut transmettre des outils dont la finalité est de permettre à chacun de trouver la bonne adéquation entre son profil et un projet professionnel adapté.

C'est dans cette optique que j'interviens aujourd'hui en libéral comme consultante.



Mes compétences :

dynamique

Empathie

Implication

Motivation

Valorisation