Delphine BALOUL

Journaliste et réalisatrice, je réalise des reportages pour des magazines, et je tourne des films documentaires dont je suis l'auteur.



Le travail de terrain est une de mes passions, mais mon expérience et mon goût pour l'écriture me permettent aussi de mettre mes compétences au service d'un poste de chargée de développement, de rédactrice en chef, ou de conseillère de programmes au sein d'une société de production ou d'une chaîne.

Mes dernières missions : développer et réaliser une série documentaire pour la chaîne Voyage,

et réaliser des reportages pour des magazines pilotes, pour M6.



Spécialités : Réalisation, Journalisme, Editorial, Développement programmes.

Société, Culture, Santé, Sciences, Découverte...



Mes compétences :

Développement de programmes

Audiovisuel

Journalisme

Rédaction

Enquêtes

Réalisation audiovisuelle