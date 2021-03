Aide Soignante pendant près de quinze ans et auxiliaire de vie scolaire depuis quatre ans, je souhaite aujourd'hui aborder le soin et l'accompagnement de la personne sous un angle différent que celui connu jusque là dans ma vie professionnelle.



En effet, les côtés administratifs, financiers, juridiques sont des domaines que je désire approfondir en suivant les enseignements du BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social. Mais aussi et surtout, grâce à l'entreprise à vocation sanitaires et sociales qui saura m'offrir un contrat de professionnalisation.

Sans lequel, il me sera impossible d'acquérir de nouvelles compétences et donc d'obtenir ce diplôme.



Animée d'une profonde envie d'évoluer et du souhait de relever le défi de mettre à profit mes qualités humaines et professionnelles, j'en appelle à toutes personnes pouvant me proposer un contrat de professionnalisation et me permettre de débuter les cours dès Août 2018.



Je vous remercie vivement de l'intérêt que vous porterez à ma demande.



Dans l'attente de pouvoir m'entretenir avec vous.



Cordialement,



Delphine Baquey



Mes compétences :

Encadrer des élèves aide soignant

Travailler en équipe pluridisciplinaire

Ecouter, évaluer les besoins, les analyser et adap

Organiser, évaluer et gérer stock pharmacie et pet

Accueillir, informer, prévenir et accompagner pati

Être réactive dans l'urgence