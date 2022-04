Compétences en transformation (enduction et extrusion), en caractérisation des morphologies (microscopie optique, microscopie électronique à balayage) et en propriétés des matières plastiques (rhéologie, propriétés visco-élastiques solide, mécaniques, thermiques).



Mes compétences :

Chimie

Nanocomposites

Physico Chimie

Plasturgie

Polymère

Recherche

Recherche et Développement

Rhéologie