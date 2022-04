Delphine BARBIER

Bonjour,



J'ai commencé mes études secondaires techniques lors de mon entrée en 1ère chimie au Lycée Jacques Monod à Lescar (équivalent à l'entrée en Rhéto, en Belgique). J'y ai obtenu mon Bac Chimie. Et en continuité, j'y ai également passé le BTS chimie (Brevet de Technicien Supérieur, équivalent à un Graduat en Belgique).



Comme le métier de technicienne de laboratoire ne me convenait pas, j'ai décidé de poursuivre mes études, avec un diplôme d'ingénieur.

La formation du EI.CESI convenait parfaitement à mes attentes : commencer à travailler tout en ayant un diplome valorisant. Après la formation qui a duré 3 ans, j'ai obtenu le diplôme d'Ingénieur en Génie Industriel (équivalent à un diplôme d'ingénieur civil).



A la fin de mon apprentissage, mon contrat n'ayant pas été renouvelé, je suis entrée dans le marché du travail.

Parmi les propositions, MCA me proposait une mission en Belgique, que j'ai acceptée.



Ma première mission consistait à faire le commissioning d'une nouvelle ligne de fabrication chez UCB (secteur : Pharma)



Depuis, j'ai pu varier les secteurs (Pharmaceutique, chimie lourde, ingénierie, énergie), chez de nombreux clients (GSK, Solvay, Cofely Fabricom, Electrabel). Les différents projets m'ont permis de me spécialiser dans les équipements sous pression, les analyses de risques et le suivi de projet.



Depuis lors, je travaille et réside en Belgique.



Mes compétences :

Analyses de risques

Chimie

Equipements sous pression