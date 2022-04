Delphine BARDON

Formée à la méthode de résolution de conflit sans perdant du psychologue américain Thomas Gordon, j'anime des sessions de formation sur l'écoute active, l'affirmation de soi avec le message-je et la résolution de conflit sans perdant. J'ai également des connaissances en psychologie, sociologie, éducation interculturelle et communication non violente.

J'aime la pédagogie active. Dynamisme, partage, confiance, expérimentation et réflexion sont les cinq piliers sur lesquels je m'appuie pour concevoir mes formations!

Mes compétences :

Communication

Formation

Formation professionnelle

Accompagnement