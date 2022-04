Delphine BARTHELEMY

Généraliste en Ressources Humaines depuis plus de 10 ans dans des contextes varies je manage l'ensemble des problématiques RH pour des populations industrielles ou administratives : relations individuelles, développement des compétences, mobilité, relations sociales, j interviens sur toutes les problématiques sociales de l entreprises.

Initiatives, proximité et réactivité sont les maîtres mots de mon action auprès des collaborateurs, des managers et de la Direction.



Mes compétences :

développement RH

Formation

Mobilité

Recrutement

Ressources humaines