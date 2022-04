Delphine BATTESTI

Directrice de clientèle chez Solocal Network

Conseil en stratégie de communication digitale sur un portefeuille de Grands Comptes annonceurs et agences mèdia.

- Recommandations construites autours de solutions web marketing du groupe.

- Optimisation Search local : Audit SEO et recommandation

- Régie publicitaire : campagnes display et mobile ( branding et performance), Retargeting, RTB avec Horyzon mèdia : 1ère régie publicitaire de France

- Marketing direct : mailing, E-mailing, SMS, traitement de base de données

- Autre activités marketing digital : solutions web to store (Pages Jaunes, Store locator Mappy, Leadformance et solutions de prise de RDV on Line )

- Coordination des différents experts et filiales du groupe pour la construction et la réalisation de campagnes de communication.