Delphine BB

Mon experience professionnelle au sein des services recouvrement B2B et B2C, confirment mon goût pour la relation clientèle, la négociation et les situations délicates.

J'apprécie collaborer avec différents intervenants tels que les responsables commerciaux, les huissiers de justice, les avocats, les services sociaux, les enquêteurs, la banque de France.

Je suis autonome, rigoureuse et certifie une aisance relationnelle.





Mes compétences :

Recouvrement de créances

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Recouvrement précontentieux

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel