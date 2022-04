Delphine BEAUDOIN

Forte de plus de 10 ans d'expérience, mon activité conjugue missions freelance pour des instituts de référence et études en propre pour des acteurs locaux.



Les instituts qui me font confiance : CSA, CSD Cegedim, Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Linkfluence, Occurrence, Opinion Way, Repères, etc.



Domaines d'expertise :

- Communication / Marketing / Web Social



- Méthodologies qualitatives (entretiens, focus groups, brainstorming, animation d'online boards, ...) et quantitatives (études on et offline)



- Etudes internationales : coordination de prestataires, analyse et rédaction (anglais)