Delphine BEAUMONT

Forte d'une grande expérience en informatique de gestion dans l'étude et le développement d'outils logiciels, voici les compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours professionnel :

- développement de spécifiques métiers sur Sage 1000, essentiellement en gestion commerciale

- chargée d'études informatiques et support fonctionnel aux utilisateurs (gestion incidents, analyse, paramétrage ERP, interface partenaires informatiques, gestion des évolutions et montée de version)

- analyse fonctionnelle du besoin, rédaction de spécifications fonctionnelles en informatique de gestion

- conception et développement sur AS400 pour une mutuelle santé

- conception et développement sur systèmes mainframe (Bull/IBM/Vax) au sein de SSII toulousaines pour le compte de grands clients nationaux et régionaux.









Mes compétences :

Cobol

SQL

AS400

DB2

JavaScript

Java EE

Java

JQuery

CSS 3

HTML 5

Sage 1000