Delphine BEGUE

Après une première expérience professionnelle dans des services comptables et financiers, j'ai saisi l'opportunité d'intégrer un service de logistique, dans lequel des problématiques complexes et exigeantes m'ont permis de développer des capacités de synthèse, de réactivité et d'adaptabilité.

J'ai l'envie de mettre à profit mes compétences complémentaires dans mon coeur de métier.



Mes compétences :

Business Objects

Gestion des ressources humaines

JD Edwards

Informatique

Gestion financière et comptable

Gestion commerciale

Management