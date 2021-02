A l'écoute du marché et à la recherche dans les domaines suivants :



1) Administratif/Comptablilité

2) Hébergement hôtellerie et tourisme (auberge, hébergement collectif,...)

3) Intendance générale

4) Organisation de séminaires et formations pour entreprise, association

5) Assistanat d'accueil et administratif (téléphonique, mail, physique)

6) Gestion de la logistique, de dossiers administratifs, de stock



Mes compétences :

logiciels bureautiques

logiciel PAO