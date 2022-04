Delphine BELLET

Bienvenue sur mon profil Viadeo. ... peut-être aurons-nous l'occasion de collaborer ou de nous croiser.



Je suis une femme dynamique, ambitieuse et impliquée, passionnée et curieuse, je m'investis pleinement dans des défis et de nouveaux challenges



Trésorière de l'association de Vauréoc depuis cette année, Nous avons mis en place une école associative la Clandreta Del Pastèl. Je suis aussi à mon compte en tant qu'Agent Commercial.



Belle journée à vous, et à bientôt



Delphine



Mes compétences :

Informatique

Office 365

Communication évènementielle

Créatif

Communiquante

Impliqué dans les missions confiées